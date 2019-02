Zondag familiefilm Erik De Block

20 februari 2019

15u21 0 Wervik In het kader van Cine Forum is er zondag 24 februari om 14.30 uur de familiefilm Pieter Konijn.

Het gaat om de verfilming van Beatrix Potters tijdloze verhaal over de eigenwijze en ondeugende Pieter Konijn. De avontuurlijke held Pieter Konijn is geliefd bij meerdere generaties lezers. Nu krijgt hij de hoofdrol in de eigentijdse en stoere live-action animatiefilm voor de hele familie. Het gaat om een Amerikaanse 3D-computergeanimeerde filmkomedie vorig jaar uitgebracht door Walt Disney Pictures.

Tickets kosten 5 euro en voor leden van de Gezinsbond 3 euro.