Zondag familiefilm Erik De Block

23 januari 2019

In het kader van Cine Forum is er zondag 27 januari om 14.30 uur de familiefilm Incredibles 2. Deze animatiefilmfilm pakt de draad op waar The Incredibles 1 stopte. De superhelden zijn terug en stelen opnieuw de show. In dit nieuwe avontuur staat Helen in de spotlight als superheld, terwijl Bob dagelijkse heldendaden verricht in het huishouden, met Violet, Dash en baby Jack-Jack, wiens superkrachten nog ontdekt moeten worden. De familie staat alleen al snel op zijn kop als er een briljante schurk opduikt met een meesterplan dat alles in gevaar zal brengen. Dit laten de superhelden natuurlijk niet gebeuren en samen met Frozone gaan ze de strijd aan. Dat is wat deze familie zo Incredible maakt.

Tickets kosten 5 euro en voor leden van de Gezinsbond 3 euro.