Zondag familiefilm 22 februari 2018

In het kader van Cine Forum is er zondag om 14.30 uur on GC Forum de familiefilm Cars 3. Het gaat om een Amerikaanse 3D-computergeanimeerde film van Walt Disney Pictures. Door een nieuwe generatie razendsnelle racers komt de legendarische carrière van Bliksem McQueen onverwachts tot een einde. Verslagen, maar vastberaden om terug te keren naar zijn geliefde sport, heeft hij de hulp nodig van de enthousiaste racetechnicus Cruz Ramirez. Samen met haar - en de hulp uit andere, onverwachte hoeken - wil Bliksem laten zien dat #95 nog lang niet klaar is met racen. En dit wil hij bewijzen in de grootste arena van de Piston Cup tot nu toe ! Tickets kosten 5 euro en voor leden van de Gezinsbond 3 euro. (DBEW)