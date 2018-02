Zomereik aangeplant als symbool voor nieuwe start na Leiewerken 03 februari 2018

03u12 0 Wervik Tijdens de wekelijkse marktdag gisteren werd op de vernieuwde Vrijdagmarkt door Groenzorg Schrauwen een zomereik geplant. "De boom is het symbool voor de nieuwe periode die aanbreekt voor Wervik, nu de Leiewerken klaar zijn", aldus diensthoofd Agnes Peil van De Vlaamse Waterweg.

Iedereen was gisteren welkom voor een gratis glaasje glühwein of een kop koffie of chocomelk op de Vrijdagmarkt. Een grote opkomst was er alvast niet, door de aanhoudende regen. De zomereik werd meteen gedoopt. Dat er op het groot plein maar één boom komt, heeft een duidelijke reden.





"Eén boom kan veel meer tot zijn recht komen", aldus burgemeester Youro Casier (sp.a), "omdat hij alle ruimte heeft om zijn wortels te laten groeien." De zomereik is een zeer lang levende, hardhout leverende boom. De ruimte rond de boom moet nog worden ingezaaid. "De Vrijdagmarkt wordt een kwaliteitsvolle publieke ruimte, geschikt voor festiviteiten en culturele activiteiten", aldus de burgemeester. Langs de straatzijde staan er vier mooie banken. Jammer genoeg doet de openbare verlichting het op de Vrijdagmarkt nog niet.





"We geven dat door aan Eandis", zegt de burgervader, die ook het straatnaambord 'Vrijdagmarkt' mocht onthullen.





De markt heeft nog geen bewoners. Door het creëren van woongelegenheden langs de Leie komt daarin in de toekomst verandering. De Leiewerken in Wervik op Vlaamse oever zijn na vier jaar nu volledig afgerond. (DBEW)