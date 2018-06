Zo zal WK voetbal eruitzien... volgens In Den Grooten Moriaen 09 juni 2018

Uitbater Sebastien Bonnier van de retroherberg In Den Grooten Moriaen aan het Nationaal Tabaksmuseum organiseert naar aanleiding van het WK voetbal in Rusland een pronostiek. Deelname kost tien euro. De formulieren moeten ten laatste tegen maandag binnen worden gebracht. De eerste opdracht is het invullen van de score van alle wedstrijden in de voorronde. Deelnemers vullen dan zelf de wedstrijden en de resultaten vanaf de achtste finales tot en met de finale in. Er is ook een schiftingsvraag over het aantal doelpunten dat zal worden gescoord.





De winnaar ontvangt 100 euro. Wie tweede eindigt 75 euro en de derde nog 50 euro. Er is voor iedere deelnemer een mooie prijs. De opbrengst gaat naar spaarclub De Moriaentjes. (DBEW)