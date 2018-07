Zin in lekkere wandeling? Maak eens een barbecuetochtje 12 juli 2018

Wie zin heeft in een flinke wandeling, kan daarvoor komende vrijdag terecht bij de Wervikse Wandelsportvereniging. Met start en aankomst in GC De Knippelaar in Kruiseke kan je er deelnemen aan een gezellige barbecuetocht. Er is vrije start van 7 tot 15 uur. De vier afstanden zijn 6,12,18 en 24 kilometer. Er is mogelijkheid om deel te nemen aan de barbecue vanaf 11.30 uur.





(DBEW)