Zesde editie van 'Koolzak Kidsday' is succes 05 juni 2018

Tijdens 'Koolzakommegang' op Ter Hand werd de zesde editie van de 'Koolzak Kidsday' alvast weer een groot succes. "Er waren ongeveer 20 kleuters en 35 kinderen van de lagere school" zegt verantwoordelijke Mieke Cailliau. "De kleuters en kinderen van de lagere school namen in aparte groepen deel aan de verschillende activiteite. Voor de allerjongsten stond er een springkasteel, ze gingen fietsen en er was ook 'vrij spelen'. Het was warm, vandaar dat er waterspelletjes waren. De anderen trokken naar het Moeremaaibos. Na het bosspel gingen de kinderen spelen op een weide. We zijn voor de begeleiding ook de zowat 20 vrijwilligers dankbaar."





(DBEW)