Zes maanden cel met uitstel voor inbraakpoging in woonboot Christophe Maertens

04 februari 2019

13u45 0 Wervik Een 32-jarige Fransman werd door de rechter in Ieper veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor een inbraak in een woonboot in Wervik. “Ik herinner me niet dat ik in die boot ben binnen gegaan”, zei C.D. op de rechtbank.

In de nacht van 1 november 2016 werd ingebroken in een woonboot in Wervik. De dader had daarvoor een raam verwijderd. Er waren camerabeelden en daarop werd de indringer herkend door de eigenaar van de boot. Het bleek iemand te zijn die nog voor het slachtoffer had gewerkt. C.D. geeft toe dat hij op dat moment bij de boot was geweest, maar kan zich niet herinneren dat hij aan boord was gegaan. “Dat raam was al verwijderd bij een eerdere inbraak en omdat het gerecht geen dader heeft gevonden, beschuldigt het mij maar”, beweerde C.D. De rechter vond het verhaal van de beklaagde ongeloofwaardig en legde hem zes maanden cel met uitstel op.