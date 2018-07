Zaterdag uitvaart doodgereden voetganger A19 04 juli 2018

De uitvaart van Joachim Serroen (42) die afgelopen weekend om het leven kwam bij een ongeval op de A19 gaat zaterdag om 10 uur door. De begrafenis vindt plaats in de aula van de begraafplaats in Wervik. Omdat het lichaam van Joachim zo erg verminkt is door het ongeval, is een laatste groet bij de uitvaartdienst niet mogelijk. Joachim stierf in de nacht van vrijdag op zaterdag nadat hij te voet werd gegrepen door een voertuig op de A19. De man was eerder die dag naar het festival Grensrock in Menen gegaan. Wat hij te voet deed op de autosnelweg is nog steeds niet duidelijk. In totaal werd de man door drie voertuigen geraakt, hij overleed ter plaatse. (AHK)