Zaterdag apotheose van finale BK kuiltjesknikkeren 02 maart 2018

02u51 0

In buurthuis De Kier in de Gosserieslaan vinden zaterdag 3 maart de finales van de allereerste editie van het Belgisch Kampioenschap kuiltjesknikkeren plaats.





Les Boules d'Or is de enige officiële knikkerclub in ons land. Aan hun clublokaal café 't Lusterke in de Molenstraat organiseerden ze in december het BK. Door een ferme windstoot vlogen de twee tenten vlak voor het café de lucht in en moest men noodgedwongen met alles stoppen.





"Zaterdag werken we vanaf 18 uur de finales af", aldus cafébaas Antony Verschaeve. "Er blijven nog vier spelers over. Vanaf 16 uur is er het BK voor kinderen." (DBEW)