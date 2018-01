Yvan werkt 44 jaar bij Zetels Weelde 02u34 0 Foto Luc Vanthuyne

Yvan Rosé (58) ging bij het familiaal bedrijf Zetels Weelde in de Moeremaaistraat in Geluwe op pensioen. Hij werkte maar liefst 44 jaar voor dezelfde werkgever. Yvan groeide op in een kroostrijk gezin in Geluwe en woont met zijn echtgenote Marleen Vanhoutte en dochter Stien in Rollegem-Kapelle. "Ik ben hier begonnen op mijn veertiende", vertelt Yvan. "Een jaar eerder deed ik hier een vakantiejob. Nu ben ik al lang stoffeerder. Vroeger deed ik van alles. Ook laden en lossen. Eén keer kreeg ik een aanbieding om elders te gaan werken. Dichterbij huis. Ondertussen ging die firma failliet." Zijn hobby's zijn zwemmen, wandelen en koken. "Nu zal ik opnieuw tijd maken om te gaan vissen", vertelt Yvan. "Twee jaar geleden nam ik deel aan de Dodentocht met start en aankomst in Bornem. Ik nam ook meermaals deel aan de bedevaart van Oostrozebeke naar Halle, goed voor 82 kilometer." Yvan kreeg van zaakvoerder Barry en Bart Lefebvre een laptop en een mand streekbieren.





(DBEW)