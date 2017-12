Yoga voor kinderen: "Ook zij hebben behoefte aan rust en bezinning" 02u39 0 Foto Luc Vanthuyne De kinderen in de 'boomhouding'. "Yoga zorgt voor betere concentratie en beter slapen", aldus de lerares.

In de parketzaal van sportcentrum De Pionier organiseert Stephanie Verschaeve tijdens de kerstvakantie yoga voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Gisteren stonden de eerste sessies op het programma. "Er kwamen in totaal dertien kinderen, waarvan vijf jongens", aldus Stephanie. "We begonnen met een opwarming en daarna volgden er allerlei oefeningen. Tussendoor was er ook een stiltemoment. In deze drukke wereld hebben kinderen behoefte aan rust en aandacht. Ik ben heel tevreden over de opkomst. De kinderen amuseerden zich. Bedoeling is dat ze door yoga zich beter kunnen concentreren en dat ze beter slapen." Vandaag zijn er nog twee sessies, één van 9.30 uur tot 11.30 uur en één van 12.30 uur tot 14.30 uur. Er is opvang een half uur voor en na elke sessie. Het aantal plaatsen is beperkt. Eén sessie kost 12 euro. (DBEW)