WVI zoekt projectontwikkelaar voor Vanrullen 06 april 2018

02u46 0 Wervik De West-Vlaamse Intercommunale WVI is op zoek naar een projectontwikkelaar voor de oprichting van een bedrijfsverzamelgebouw op de site Vanrullen langs de Menensesteenweg. Bij Vanrullen werden destijds brandweerslangen gemaakt.

Het stadsbestuur en het WVI willen een gebouw beschikbaar stellen voor meerdere kleinschalige bedrijven. Zij hebben het immers dikwijls moeilijk om een geschikte locatie te vinden voor een vestiging. Het bedrijfsverzamelgebouw moet een kwalitatief, betaalbaar en passend aanbod creëren voor lokale bedrijven. Projectontwikkelaars met interesse kunnen voor midden mei en financieel en inhoudelijk voorstel indienen.





Verschillende bedrijven

Een bedrijfsverzamelgebouw bestaat uit aparte units, waarvan bedrijven er een of meerdere kunnen aankopen. Op die manier zijn er verschillende bedrijven in hetzelfde gebouw gevestigd, maar kunnen ze elk volledig autonoom functioneren.





Het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw moet op een perceel van 7.405 vierkante meter komen, aansluitend op het bedrijventerrein Bootweg.





Slopen mogelijk

De projectontwikkelaar kan ervoor kiezen om de bestaande opstallen volledig of gedeeltelijk te behouden en te integreren in het project.





Het is echter ook mogelijk om de gebouwen volledig te slopen. De WVI beschikt hiervoor al over een stedenbouwkundige vergunning.





(DBEW)