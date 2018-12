WTC De Visputspurters huldigt clubkampioen Erik De Block

17 december 2018

Wielertoeristenclub De Visputspurters huldigde in het clublokaal café Het Visputje in Kruiseke in aanwezigheid van het stadsbestuur de nieuwe clubkampioen. Dat werd Freddy Pattyn (2.325 kilometers). De uittredende kampioen Dominique Vercaemer (2.324 kilometer) werd tweede. Meervoudig ex-kampioen Christian Donche (2.324 kilometers) eindigde derde voor voorzitter Etienne Pillaert (2.172 kilometers) en Johan Maertens (2.097). Ook het lid met de meeste aanwezigheden op de wekelijkse ritten van begin maart tot begin oktober werd gehuldigd. Die trofee ging voor de derde keer op rij naar Dominique Vercaemer. WTC De Visputspurters telt twaalf actieve leden. Hoogtepunt was de organisatie van de herinneringstocht Jef Demuysere, in september goed voor op beide dagen 750 deelnemers.