Wordt leegstaand café een Dorpshuis? Erik De Block

03 januari 2019

17u42 0

William Doom (Lijst Passendale) komt voor de allereerste keer in de gemeenteraad en laat meteen al van zich horen. Op de dagorde van de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad komende maandag in Zonnebeke laat hij een extra agendapunt op de dagorde plaatsen. Doom wil van het leegstaand café De Quvée op Passendaleplaats een Dorpshuis maken.

Maaike Baelde werd er een jaar geleden de nieuwe uitbaatster. Het staat ondertussen te huur. Eigenaar is bakker Davy Moeyaert uit de Statiestraat. “Het pand staat al een tijdlang leeg en de eigenaar wenst het niet meer als café te verhuren”, aldus William Doom. “Hij richtte zijn vraag naar mij om het mooie pand eventueel te verhuren aan de gemeente. Ik ben met hem in overleg gegaan en we staan beiden enorm achter de plannen om er een beperkte gemeentelijke dienstverlening aan te bieden.”

“De Dienst Toerisme zou er een lokaal Infopunt kunnen voorzien voor de vele toeristen die op Passendaleplaats wat op hun honger blijven zitten. Tijdens de zomer kunnen daar bijvoorbeeld ook fietsen worden verhuurd. Er passeren daar enkele fietsroutes. Een oplaadpunt voor elektrische fietsen zou een pluspunt zijn.”

In het Dorpshuis ziet het nieuw gemeenteraadslid nog diverse andere mogelijkheden. “Bijvoorbeeld een PostPunt”, aldus de stichter van Lijst Passendale. “Er zouden aan de balie bijvoorbeeld ook kaarten van De Lijn van fietsbrochures kunnen worden verkocht. Op de eerste verdieping zijn er bovendien mogelijkheden om een kleinschalig museum over het oorlogsverleden van Passendale in te richten. Daarnaast zou ik dit Dorpshuis aan alle verenigingen van Groot-Zonnebeke gratis ter beschikking stellen als vergaderlokaal.”

Doom ziet nog veel andere mogelijkheden. Zoals een ruimte voor consultaties van Kind & Gezin en/of voor huiswerkbegeleiding van kinderen. Hij lanceerde zijn voorstel al bij het vorig schepencollege en hoopt nu op een doorbraak.

“Ik ben zeker bereid om in overleg met alle betrokkenen de mogelijkheden die de voorgestelde piste biedt grondig te onderzoeken”, reageert toekomstig schepen Joachim Jonckheere (#Team8980). William Doom komt voor de komende gemeenteraad overigens nog met een tweede voorstel op de proppen. Zo wil hij een engagementsverklaring om alle notulen van vergadering van het schepencollege, de gemeenteraad, diverse commissies en adviesraden binnen de dertig kalenderdagen online te publiceren op de website van de gemeente.