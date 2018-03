Wordt kerktoren dagelijks toegankelijk? 17 maart 2018

Het stadsbestuur heeft de ambitie om de toren van de monumentale Sint-Medarduskerk dagelijks toegankelijk te maken en als gezichtspunt open te stellen. De stad zat hiervoor samen met de kerkfabriek. Er wordt bij de provincie een subsidiedossier ingediend in het kader van Horizon 2025. "Daaraan is een subsidie gekoppeld van maar liefst 75 procent", aldus schepen van Toerisme Philippe Deleu (N-VA). "We dienen het subsidiedossier nog deze maand in. Bedoeling is dat de kerktoren overdag toegankelijk zou zijn. We zouden aan de inkom werken met een sas."





Wie de kerktoren zal bezoeken, zal alvast een goede conditie moeten hebben, want er zijn veel trappen. De kerktoren heeft een hoogte van maar liefst 86 meter. (DBEW)