Woon- en Zorgbedrijf pronkt met nieuw logo 20 juni 2018

Wervik Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik heeft na een wedstrijd een nieuw logo.

Begin dit jaar ging het Woon- en Zorgbedrijf van start. Alle thuiszorgdiensten, de twee woonzorgcentra Ter Beke en Het Pardoen, aangepaste woonvormen en het lokaal dienstencentrum De Spie van het OCMW vallen daar nu onder. Er was een nieuw logo nodig voor onder meer de omslagen, briefpapier, affiches en bewegwijzering. Hiervoor vond een wedstrijd plaats. Er waren na een oproep zestien inzendingen. De OCMW-raad koos tijdens een geheime stemming de winnaars. Lieven Gheysen uit de Motestraat haalde het.





Met Panach' specialiseert hij zich in vormgeving. Hij kreeg een cheque van 250 euro. Het winnende ontwerp combineert een dak en een hart in één ononderbroken lijn. Zo symboliseert het logo twee belangrijke pijlers van de organisatie, namelijk wonen en zorg. De kleur houdt het midden tussen baksteenrood (wonen) en het rood van een hart (zorg). Eerder won Panach' al een wedstrijd van de gemeente Moorslede, die toen ook op zoek ging naar een nieuw logo en nieuwe huisstijl.





De inzending van de Gapersstudio in Geluwe werd door de jury als tweede verkozen en kreeg 150 euro. Steven Vansteenkiste uit Geluwe eindigde derde, goed voor een cheque ter waarde van 100 euro. (DBEW)