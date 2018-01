Woning vol rook door schouwbrand 02u44 0

In de Speldenstraat in Wervik kwam gisteravond een woning volledig onder de rook te zitten nadat brand uitbrak in de schouw van het huis. De bewoners verwittigden meteen de brandweer die het vuur snel onder controle hadden. Niemand raakte gewond, ook de schade aan de woning is erg miniem gebleven door de alerte reactie van de bewoners. Door de brand was de Speldenstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer. (AHK)