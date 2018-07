Woensdag Kruisekemolen bezoeken 11 juli 2018

De dienst Toerisme organiseert op verschillende data Open Molendagen in de houten Kruisekemolen in de Kruisekestraat. Wie is geboeid door erfgoed en mechaniek en eens achter de schermen van een molen wil piepen is komende woensdag tijdens Vlaanderen Feest om 15 uur welkom. Een meester-molenaar zorgt voor een rondleiding van zo'n drie kwartier. Deelname is gratis maar om praktische redenen wordt gevraagd vooraf in te schrijven aan de balie van de dienst Toerisme in het Nationaal Tabaksmuseum of via 056/95.24.25. Een bezoekje brengen, kan nog op zondag 15 juli (stadsfestival Wervik 2050), zondag 19 augustus (zomerkermis), zaterdag 25 augustus Boerenkermis Mote-Molenmeersen (DBEW)