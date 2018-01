Winterwandeling over oorlogsjaren 02u57 0

Zondag om 14 uur vertrekt aan het stadhuis op het Sint-Maartensplein de winterwandeling 'Evacuatie van Wervik in 1917 en de terugkeer vanaf 1918'. Roger Verbeke en Steven Masil wandelen met de deelnemers door het centrum en vertellen het verhaal van de beschietingen van 1917, de gedwongen uitwijking van de Wervikse bevolking en de terugkeer eind 1918.





De eerste families uit Wervik zijn in de winter van 1917 teruggekeerd uit Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen. Er was nauwelijks nog een spoor van de Duitse troepen. Wel waren er 935 woningen vernield en 1.014 deels beschadigd. Deelname kost drie euro. Inschrijvingen: 056/95.24.60. (DBEW)