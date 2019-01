Winterwandeling De Balokken Erik De Block

23 januari 2019

17u00 0 Wervik De Dienst voor Toerisme organiseert zondag 27 januari om 10 uur een winterwandeling op het recreatie-eiland De Balokken.

Natuurgids Martine Desmarets neemt de geïnteresseerden opnieuw mee voor een verkenningstocht, want een nieuw seizoen betekent andere accenten. Onderweg vernemen de deelnemers meer over de fauna en flora in winterslaap. Er wordt om 10 uur verzameld aan het Tabaksmuseum. De wandeling duurt zo’n anderhalf uur. Deelname kost 3 euro, inclusief kop soep in In den Grooten Moriaen. Er wordt gevraagd vooraf in te schrijven aan de infobalie van het museum.