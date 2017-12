Winterse Camping Balokken succes 02u38 0 Foto LV

De tweede wintereditie van Camping Balokken was een succes. Op het recreatie-eiland tussen de nieuwe en oude Leie waren er in het kader van Music For Life optredens van dj Foane, het nieuw koor Asem', de vierkoppige band Bluelink en het trio Sarah en de Boss'n. De organisatoren gebruikten een grote tent van Chiro Jow. "We zijn meer dan tevreden", aldus Dimitri Durnez. Naast sfeer en gezelligheid waren er ook eet- en drankstanden. Het was nog geen 22 uur en alle hamburgers, frieten en braadworsten waren uitverkocht. "We zijn wat overdonderd, al in de vooravond stond het hier vol", aldus Dimitri. De opbrengst is dit keer voor de vzw O2, een instelling Bijzondere Jeugdzorg in de Speiestraat.





(DBEW)