Winterse Camping Balokken in teken van Music for Life

Na vijf edities van Camping Balokken op het recreatie-eiland tussen de nieuwe en oude Leie, was er vorig jaar voor de eerste keer een wintereditie voor het goede doel. Om de actie Music For Life van Studio Brussel te steunen, is er vandaag vanaf 17 uur de tweede editie. Ter hoogte van de cafetaria zijn er optredens van dj Foane, het nieuw koor Asem', de vierkoppige band Bluelink en van Sarah en de Boss'n.





"Na de optredens is er leute, ambiance en kerstplezier met onze huisdj's", aldus Dimitri Durnez. "Naast sfeer en gezelligheid rond de tent en het kampvuur zijn er ook eet- en drankstanden. Met hamburgers, frieten, braadworsten en mellowcakes in het vuur. Er is ook een kerstboombaltombola."





De opbrengst is deze keer voor de vzw O2, een instelling voor bijzondere jeugdzorg in de Speiestraat. Met de opbrengst willen ze kampeermateriaal aankopen voor de bewoners. (DBEW)