Winnaars eindejaarsactie krijgen reischeque 16 maart 2018

In Geluwe werden de hoofdprijzen van de vijfde editie van de eindejaarsactie uitgereikt. Er namen welgeteld 86 handelszaken uit Wervik, Geluwe en Kruiseke deel, wat een record is. De eindejaarsactie was een samenwerking van de stad met de Vereniging Geluwse Handelaars en Unizo Wervik. De hoofdprijs was telkens in Wervik en Geluwe een reischeque ter waarde van 1.000 euro. De twee winnaars wonen beiden in Geluwe: Lies Gillebert uit de Ieperstraat en het echtpaar Chris De Samber-Sandra Six uit de Moerput. Er waren ook heel wat cadeaubonnen te winnen. De totale prijzenpot bedroeg 9.540 euro.





(DBEW)