Willem Vermandere komt naar dorpsfeest 05 november 2018

Zoals eerder vermeld in deze krant, komt er volgend jaar op zaterdag 21 september een nieuwe editie van het dorpsfeest 'Ontdek Geluwe, Geluwe Ontdekt'. Willem Vermandere zal optreden in de Sint-Dionysiuskerk. Dat maakten de organisatoren bekend. Het dorpsfeest krijgt ook een ander concept. De organisatoren willen iets in de sfeer van Kamping Kitsch, het festival dat elk jaar in Kortrijk plaatsvindt. Die naam mogen ze natuurlijk niet gebruiken en daarom doet het organiserend comité een oproep voor een originele naam. Voorstellen zijn welkom via de Facebookpagina of via e-mail naar ontdek.geluwe@gmail.com. Wie zorgt voor de meest originele naam, krijgt twee vipkaarten. (DBEW)