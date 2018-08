Wie wordt de nieuwe Tabaksfee? 03 augustus 2018

De tabaksfeeverkiezing zal opnieuw plaatsvinden op het terras van retroherberg In den Grooten Moriaen, vlak naast het Nationaal Tabaksmuseum.





Het wordt de derde editie volgens een nieuw concept en dankzij vtbKultuur. Zondag 2 september weten we wie Tabaksfee Yara Bogaert opvolgt. Deelneemsters zijn tussen 17 en 25 jaar en wonen in Wervik, Geluwe of Kruiseke.





De verkiezing bestaat uit vier klassieke proeven: de voorstelling aan de jury, een theoretische proef en twee praktische proeven: tabak naaien en sigarettenrollen. `





Elle Yana en Yves Segers zorgen voor de muzikale ambiance:





Inschrijven kan via de website van de stad.





