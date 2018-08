Wie rookt in openbare groenzones riskeert 350 euro boete 07 augustus 2018

02u47 0 Wervik In alle openbare groenzones van de stad geldt er voortaan een tijdelijk rook-en vuurverbod vanwege de aanhoudende droogte. Wie het verbod negeert, riskeert een GAS-boete tot 350 euro.

Het gaat om plaatsen zoals het stadsdomein Oosthove, recreatie-eiland De Balokken, de parkbegraafplaats, de groenzone in de Oude Mesenweg en de gemeentelijke visvijver in de Emiel Huysstraat in Geluwe. "Het is in de eerste plaats een oproep tot verantwoordelijkheid", aldus waarnemend burgemeester Philippe Deleu (N-VA). "We vragen op te letten en na te denken. Het idee is besproken met de brandweer en nadien met de politie. De groenzones liggen er kurkdroog bij." Op de verschillende locaties staan waarschuwingsborden. Maar de tekst is uitsluitend in het Nederlands, terwijl nogal wat Franse jongeren Oosthove en De Balokken bezoeken. "We moeten ons als stad aan de wetgeving houden", zegt Deleu. "Daarom staan er bovenaan pictogrammen zodat ook anderstaligen de boodschap begrijpen. We willen zo duidelijk mogelijk zijn. Wie het verbod negeert, riskeert een GAS-boete van maximaal 350 euro. De tijdelijke maatregel geldt tot het eens goed heeft geregend. En trouwens, het is zeker geen vervolging van rokers, want ik ben zelf een roker", aldus nog de waarnemende burgemeester. (DBEW)