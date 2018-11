Wervikse Wandelsportvereniging houdt vandaag 20ste Herfsttocht 17 november 2018

02u24 0 Wervik De Wervikse Wandelsportvereniging organiseert vandaag de twintigste editie van de Herfsttocht, met start en aankomst in gemeenschapscentrum De Knippelaar in Kruiseke.

Er is vrije start tussen 8 en 15 uur. De deelnemers kunnen kiezen uit vijf afstanden: 6, 12, 18, 21 en 25 kilometer. Langs landelijke en rustige wegen gaat het naar het naburige Zandvoorde en Geluveld. Bij de lange afstanden wandel je richting Gasthuisbossen. Doorheen ongerepte natuur en bos gaat het langs de groene long van de streek, in een kleurrijke herfsttooi. De wandelaars komen op De Hoge Bossen, het hoogstgelegen deel van Kruiseke.





Onderweg is er een rustpost in crea-atelier Den Pottenberg (Kruiseke).





Deelname kost 1,10 euro voor leden van de wandelfederatie en 1,50 euro voor niet-leden. Er is voor iedereen een gratis stuk fruit, jenever of fruitsap.





(DBEW)