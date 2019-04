Wervikse Tornado's organiseren weer hondenwandeling Erik De Block

03 april 2019

17u34 0 Wervik Op stadsdomein Oosthove in de Speiestraat start zondag 7 april om 14.30 uur een geleide hondenwandeling. Het gaat om de dertiende editie van De Wervikse Tornado’s, die zich inzetten voor mishandelde en verwaarloosde honden.

Deelnemers kunnen kiezen uit vier en zeven kilometer. “Richting de hondenweide op recreatie-eiland De Balokken”, zegt voorzitter Marnik Samyn. “Vorig jaar waren er meer dan tweehonderd deelnemers en nu verwachten we er nog meer. Veel deelnemers doen voor de eerste keer mee. Dierenspeciaalzaak Pauwelyn schenkt elke deelnemer een portie hondenvoer en daarvoor zijn we verschillende sponsors dankbaar.”

Deelnemen aan de wandeling kost drie euro, drankje inbegrepen. Vooraf kun je ook aanschuiven aan een warm of koud buffet. Volwassenen betalen twintig euro, kinderen tien euro. De opbrengst gaat naar Galgo Save Belgium, een organisatie die zich inzet voor het lot van windhonden in Spanje. Voor wie de Ronde van Vlaanderen wil volgen, zal er in de zaal een groot scherm staan. Meer info op 056/31.41.08.