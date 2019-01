Wervikaan mag van rechter geen alcohol meer drinken na brandstichting: “Dat blijkt de rode draad in uw strafverleden” Christophe Maertens

07 januari 2019

13u36 0 Wervik De rechter in Ieper heeft een veertiger uit Wervik tot een jaar cel met uitstel veroordeeld voor brandstichting in een caravan. De man mag van de rechter geen alcohol mee drinken. “Dat blijkt de rode draad in uw strafverleden”, zei de rechter.

De veertiger uit Wervik had op een vroege ochtend in augustus 2018 in Wervik enkele zware vernielingen aangebracht. S.V. werd dankzij een alerte buurman gevat. De Wervikaan had eerst schade aangebracht aan enkele geparkeerde wagens. Op een rode Peugeot liet hij zelfs een riooldeksel achter. Een caravan op de NMBS-parking stak hij zelfs in brand. De caravan brandde volledig uit. De dader werd gevat, maar de onderzoeksrechter liet hem vrij onder voorwaarden. Hij was op het moment van de feiten depressief.

De rechter stuurt de man niet naar de gevangenis, maar hij moet zich wel aan negen voorwaarden houden. Hij mag geen alcohol meer drinken, niet thuis en niet op café. “Alcohol is de rode draad in uw strafverleden”, wist de rechter. “Ik neem deze maatregel om uzelf en om de maatschappij te beschermen. U zal daarbij hulp krijgen van een justitie-assistent.”

S.V. moet ook een schadevergoeding van ongeveer drieduizend euro betalen.