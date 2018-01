Wervikaan ging ook stelen in kerken 20 januari 2018

Een 33-jarige man uit Wervik die sinds half december in de cel zit omdat hij diezelfde maand een aantal diefstallen in Wervik had gepleegd, heeft nog tal van andere feiten gepleegd. Volgens het parket van Ieper werden aan zijn dossier inmiddels tal van bijkomende diefstallen toegevoegd. De man pikte onder meer werkmateriaal en een nummerplaat, maar ging ook stelen in kerken. Hij was uit op geld en waardevolle spullen die hij kon verpatsen om zijn drugsverslaving te financieren. Hij liep tegen de lamp nadat hij in de nacht van 16 op 17 december in Wervik een Peugeot wilde stelen uit een afgesloten garagebox. (VHS)