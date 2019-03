Wervik wil in zee gaan met privéfirma om blauwe zones te controleren Erik De Block

01 maart 2019

10u16 0 Wervik De kans is groot dat de stad Wervik een privéfirma gaat inschakelen om de blauwe zones en de voorbehouden parkeerplaatsen Shop & Go te controleren, zoals het naburige Menen ook al doet. Nu voert agent Tom Vanhuysse die controles in Wervik en Geluwe nog uit.

Parkeren in Wervik is gratis. Wie in de blauwe zone geen parkeerschijf legt, loopt het risico een boete van vijftien euro te moeten betalen. “We hebben vernomen dat we binnenkort geen agent meer zullen hebben in onze stad”, zegt Sanne Vantomme (N-VA). “De huidige agent maakt promotie en zal onze politiezone verlaten (Tom Vanhuysse wordt inspecteur in de politiezone Vlas, nvdr). Wie zal er dan de blauwe zones controleren? In de hele politiezone Arro Ieper zijn nog amper drie agenten van politie die hiervoor bevoegd zijn.”

“We vernemen dat de stad eraan denkt een privéfirma in te zetten voor die controles in de blauwe zone. Het doel van een private firma is winst maken. We vrezen dan ook dat er een ware heksenjacht zal ontketend worden. Toen we in de vorige legislatuur deel uitmaakten van de meerderheid, hebben we altijd de gulden middenweg proberen te volgen. We controleren, zodat de handelaars tevreden zijn, maar ook niet te veel, zodat de bewoners tevreden zijn. Dat was toen onze doel, maar blijkbaar is dat nu veranderd.”

“We hebben nog geen beslissing genomen, maar we zijn die piste inderdaad aan het onderzoeken en hebben al prijzen opgevraagd bij enkele firma's”, beaamt schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project).