Werken Sint-Medardusstraat gestart 31 mei 2018

02u36 0

Met anderhalve maand vertraging begonnen de wegen- en rioleringswerken in de Sint-Medardusstraat. Aannemer nv Construct Cnockaert is gestart ter hoogte van het kruispunt met de Nieuwstraat. Het verkeer vanuit de Magdalena- en Koestraat wordt omgeleid via de Pastorijstraat langs de Sint-Medarduskerk en de Vrijdagmarkt. De rijrichting in de Ooievaarsstraat wordt tijdelijk omgedraaid. Vanuit het Sint-Maartensplein is het enkel mogelijk om te rijden tot de parking aan het stadhuis. Verder mag niet. (DBEW)