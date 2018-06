Werken ondergrondse glasbol begonnen 09 juni 2018

02u34 0

In de sociale woonwijk Het Park zijn op de parking in de Zuidlaan de grondwerken begonnen voor de installatie van een ondergrondse glasbol. Het wordt het eerste exemplaar in Wervik. De stad kreeg hiervoor subsidies via de afvalintercommunale Mirom Menen. Aannemer van de grondwerken is de firma D'Hollander uit het verre Stekene.





Minder zwerfvuil

"Het voordeel om glas ondergronds te verzamelen, is vooral dat er op deze plaatsen minder zwerfvuil zal liggen", aldus schepen voor Milieu Philippe Deleu (N-VA). " Daarnaast is er bijvoorbeeld ook minder stank, minder geluidsoverlast en stoort de verzamelplaats minder in de omgeving





We namen als proefproject een plaats waar veel zwerfvuil te vinden was aan de glasbol. Na de plaatsing zullen we evalueren en kijken waar er nog ondergrondse glasbollen zouden kunnen geplaatst worden."





(DBEW)