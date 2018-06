Werken in Oude Mesenweg zijn voorbij 14 juni 2018

In de Oude Mesenweg verloopt het verkeer weer in de twee richtingen. Het voetpad aan de kant langs de woningen van wijk De Molenmeersen is heraangelegd. Het bestaande voetpad in betondallen, dat opgestoken was door boomwortels, werd volledig uitgebroken en vervangen door een waterdoorlatende halfverharding. Dit is een natuursteengranulaat dat wordt gebonden met een natuurlijk bindmiddel. De werken duurden anderhalve week. Gedurende de werken was er tijdelijk eenrichtingsverkeer vanaf de Oude Beselarestraat tot aan de Klijtbosstraat. Inrijden vanuit de Kruisekestraat was verboden. Naar verluidt waren er veel overtreders. (DBEW)