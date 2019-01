Weer veel volk op kerstboomverbranding Erik De Block

13 januari 2019

11u15 0 Wervik Op het stadsdomein Oosthove in de Speiestraat lokte de jaarlijkse kerstboomverbranding zaterdagavond weer veel volk. Het ging ondertussen al om de achttiende editie. Er nemen dit keer opnieuw veertien clubs en verenigingen deel.

Nieuwkomers waren duikclub De Piraten en de vzw O2, een instelling Bijzondere Jeugdzorg in de Speiestraat. De fanclub Alexander Kristoff en de jeugdbrandweer haakten af. De deelnemers verkochten onder het zwembad in houten chalets spijs en drank ten voordele van hun werking. Burgemeester Youro Casier stak in het gezelschap van de Belleman en de Tabaksfee en haar eredames het vuur voor de kerstboomverbranding aan. De brandweer was ter plaatse. Het ging om een organisatie vanuit de jeugddienst en het stadsbestuur Wervik. Voor de nieuwe jeugdconsulent Rein De Jongh was het zijn vuurdoop. Letterlijk en figuurlijk. “Nu doe ik de organisatie nog samen met Renzo Demeulenaere”, aldus Rein. “Er stonden twee verenigingen op de wachtlijst en kwam het dus goed uit zodat het weer vol stond.”

Terwijl in andere gemeenten kerstboomverbrandingen omwille van het milieu zijn geschrapt, blijft in de grensstad de traditie. “Het is ook een stuk folklore”, aldus Renzo Demeulenaere. “De aanvoer van kerstbomen was zeker niet minder dan vorig jaar.” De gepensioneerde stadsambtenaar Freddy Stragier zorgde omstreeks acht uur voor het vuurwerk. “Vorig jaar viel het vuurwerk vroeger”, aldus Freddy. “Nu niet en vond ik dat beter. De kerstboomverbranding brengt veel mensen samen en dat is het voornaamste.”