Wéér internationale prijzen voor kazen van De Kazerij 07 november 2018

02u27 0 Wervik Meer dan 3.500 kazen hebben gestreden om een van de prijzen tijdens de World Cheese Awards, die dit keer in Bergen bij Noorwegen werden georganiseerd. De Kazerij uit Wervik sleepte zes medailles in de wacht.

Voor het derde jaar op rij viel kaasmakerij De Kazerij, gevestigd op de hoek van de Hoogweg en Vagevuurstraat in Wervik, in de prijzen. De harde kazen Flandrien Kaas en Frontieren Kaas sleepten samen zes medailles in de wacht: brons voor Flandrien Gerijpt en Frontieren Brokkel, zilver voor Flandrien Oud en Frontieren Jong, goud voor Flandrien Grand Cru en het meest indrukwekkend, 'supergoud met felicitaties van de jury' voor Frontieren Oud.





Het familiebedrijf begon in het begin van 2013 met de productie van goudse kazen. De kaasmakerij van Jan Desmet en zijn echtgenote Helga Dewulf is een succesverhaal. "De Kazerij maakt haar reputatie helemaal waar op deze prestigieuze internationale wedstrijd", zegt Jan. "We zijn ongelooflijk fier dat we met onze ambachtelijke kazen de jury konden bekoren. Deze onderscheidingen tonen aan dat Belgische kwaliteit internationaal wordt gewaardeerd."





Stijgende vraag

De Kazerij verwerkt elk jaar zo'n tien miljoen liter melk tot ruim 1.000 ton kaas, een indrukwekkende hoeveelheid. "De stijgende vraag naar onze producten is zeker en vast een opsteker", aldus Jan Desmet. "Bovendien merken we dat er ook vanuit het buitenland steeds meer belangstelling is, zowel in Europa als daarbuiten." (DBEW)