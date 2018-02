Wedstrijd 'Veilig op weg met de fiets!' 23 februari 2018

Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen in klasverband deelnemen aan de wedstrijd 'Veilig op weg met de fiets!'.





De opdracht is het maken van een leuke wegwijzer voor het uitstippelen van de meest veilige fietsroutes. "Als stadsbestuur vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren op een veilige manier tot bij hun school, sportclub, speelpleintje geraken", aldus schepen van Onderwijs Geert Bossuyt (sp.a). "Begin mei vorig jaar werd vanuit de onderwijsraad een werkgroep opgericht. Daarin werd duidelijk gesteld dat heel ons grondgebied eens deftig in kaart moest worden gebracht zodat we de meest veilige fietsroutes kunnen uitstippelen. Om deze routes zichtbaar te maken willen we leuke wegwijzers laten plaatsen. Vandaar die wedstrijd in klasverband."





De scholen kregen een digitaal sjabloon en een aantal pictogrammen van een fiets waar ze gebruik kunnen van maken. De eerste week van maart worden de eigen wegwijzers opgehaald. De ontwerpen worden beoordeeld door een jury van de tekenacademie. Zij bepalen de winnaar. De winnende wegwijzer zal worden gebruikt worden om de fietsveilige routes te bepijlen.





"De klas met het winnende ontwerp krijgt als hoofdprijs een filmvoorstelling in het GC Forum." (DBEW)