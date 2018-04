Watergewenning voor kleuters 30 april 2018

In zwembad Ter Leie vinden voor kinderen uit de derde kleuterklas op woensdag- en zaterdagnamiddag watergewenningslessen plaats.

Ze leren de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn om veilig te kunnen zwemmen. Het gaat onder meer om springen van de zwembadrand, belletjes blazen onder water en op de rug drijven.





Het is de ideale voorbereiding op het volgen van de cursus 'leren zwemmen' in het najaar. Een cursus watergewenning bestaat uit vijf lessen van telkens 45 minuten. Op woensdagnamiddag is dat van 16 mei tot en met 20 juni, telkens van 13.15 uur tot 14 uur. Op zaterdagnamiddag is dat van 19 mei tot en met 23 juni. Er zijn dan twee groepen van 16 tot 16.45 uur en van 17 tot 17.45 uur. Prijs voor de vijf lessen bedraagt 30 euro voor inwoners en 40 euro voor niet-inwoners. Maximaal vijf kinderen per groep. Inschrijven via www.wervik.be/webshop. (DBEW)