Water inspireert fotografen van Kiknu 12 april 2018

De koninklijke fotoclub Kiknu Wervik organiseert in de Sint-Janskapel op de Steenakker een fototentoonstelling met als thema Water. Tijdens deze tentoonstelling stellen vijftien leden hun werken voor. De exposanten zijn Chris Cael, Sylvie Loosveld, Dominique Debaveye, Dirk Degryse, Ann Denis, Antoine Goemaere, Jipie Moonen, Gilbert Six, Wim Vandenbussche, Francis Vantomme, Wim Vanhoeck, Annemie Ruysschaert, Jeroen Laperre, Marie-Paule Leleu en Didier Collie.





De expositie is gratis toegankelijk op zaterdag 14 en 21 april, zondag 15 en 22 april, vrijdag 20 april, telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis. Meer info : www.kiknu.be. (DBEW)