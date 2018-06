Wandeling vanuit Triamant 12 juni 2018

In samenwerking met de Wervikse Wandelsportvereniging organiseert Triamant in de Wervikstraat donderdag om 14.30 uur een wandeling in Geluwe.





Er is keuze uit twee afstanden van 2,8 kilometer (ook met rolstoel en rollator) en 7 kilometer. Deelname kost drie euro, drankje inbegrepen. Begeleiders voor deelnemers in een rolstoel zijn welkom. Inschrijven: 056/455 444.





(DBEW)