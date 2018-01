Waarheen met uitneembare kalender 02u44 0

De stijl van het stadsmagazine Waarheen werd vernieuwd. "In samenspraak met de cultuurraad is er nu een uitneembare kalender", aldus schepen Philippe Deleu (N-VA). "Zo kunnen de inwoners die kalender uithalen en makkelijk bekijken welke activiteiten er zijn." Tweede verandering is de bedeling die voortaan gebeurt door de postbode. Er waren vorig jaar behoorlijk wat klachten van inwoners die Waarheen niet ontvingen. (DBEW)