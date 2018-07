Vuurwerk op De Balokken gaat zeker door 12 juli 2018

02u40 0 Wervik Wervik en Wervicq-Sud bestaan 2050 jaar en dat wordt komend weekend gevierd met een volksfeest.

Een van de blikvangers op het zeer gevarieerde programma is zaterdagavond vanaf elf uur het vuurwerk op eiland De Balokken. De beste plaatsen voor het publiek zijn de Leiebrug en het jaagpad langs de Leie.





Ondanks de aanhoudende droogte en het brandgevaar gaat het vuurwerk zeker door. Dat bevestigt burgemeester Youro Casier (sp.a). "Onze vrijwillige brandweer zal aanwezig zijn", zegt hij. "Er is ook gevraagd om het gras extra kort af te rijden."





Het wordt overigens een spetterend vuurwerk op muziek, met medewerking van de plaatselijke harmonie Onder Ons. Op zaterdag is het de nationale feestdag in Frankrijk en dan is er jaarlijks een vuurwerk in Wervicq-Sud. Nu wordt die traditie dus opgenomen in het grensoverschrijdend feestprogramma.





(DBEW)