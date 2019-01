Vrouw veroordeeld nadat druggebruiker dood vond in haar woonplaats na overdosis Christophe Maertens

21 januari 2019

12u59 0 Wervik Een 41-jarige vrouw uit Wervik werd door de rechter in Ieper veroordeeld voor schuldig verzuim nadat in haar woonplaats iemand het leven liet na een overdosis. Ze kreeg een jaar cel met uitstel.

S.M. belde in de nacht van 13 december 2016 zelf de hulpdiensten omdat een man die in haar flat sliep niet meer wakker werd. “Hij voelde ijskoud aan en ik deed alles om hem te helpen”, klonk het bij de beklaagde op de rechtbank. Haar advocate, Christine Onraet, vroeg de vrijspraak. “Het is niet ongewoon dat er mijn cliënte mensen over de vloer komen die ze niet kent. Die vrouw bevindt zich in een sociaal milieu waarin mensen steun zoeken bij elkaar. Die man was een passant die zijn eigen drank bij zich had en die ze gewoon binnenliet”, klonk het. “Op het moment van de feiten zat de vrouw onder medicatie waardoor ze heel veel sliep. Ze heeft die man niet van drugs voorzien en hem ook niet met opzet de gelegenheid gegeven om drugs in haar woonplaats te gebruiken. Ze wist het gewoon niet. Ze had er ook geen idee van dat haar bezoeker te veel drugs had genomen.” De openbare aanklager was echter sceptisch. “Er werden grote hoeveelheden drugsresten in de vuilnisbak gevonden.” De rechter vond de feiten van schuldig verzuim en van het verschaffen van heroïne bewezen en legde de beklaagde een jaar cel met uitstel op.