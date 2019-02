Vrouw klikt relatie ex met minderjarig meisje tijdens vechtscheiding Alexander Haezebrouck

18u34 0 Wervik Een 26-jarige jongeman uit Wervik moest zich woensdagmorgen op de rechtbank verantwoorden voor aanranding van een 15-jarig meisje in 2015. Hij riskeert twee jaar cel. Zijn ex-vrouw stapte met de feiten naar de politie tijdens een vechtscheiding.

De bal ging aan het rollen toen L.V. (26) uit Wervik tijdens een omgangsregeling met zijn kinderen na een vechtscheiding de kinderen niet meer naar de moeder wou brengen. Daarop is de vrouw naar de politie gestapt omdat ze wist van een affaire van haar ex met een 15-jarig meisje. “Ze had destijds een sms’je gelezen van een meisje waarin stond dat hij zijn zus met rust moest laten”, zei het openbaar ministerie. “Beiden hadden elkaar leren kennen op de avondmarkt in Dadizele en hadden gedurende zes maanden een affaire.”

L. V. kon het meisje twee keer overhalen om seks te hebben in de auto op de parking van het zwembad in Moorslede. De eerste keer gebeurde al na de derde ontmoeting tussen beide. L. V. riskeert een effectieve gevangenisstraf van twee jaar. De zaak wordt op 29 mei verder behandeld om na te gaan of de man bereid is voorwaarden na te leven. L.V. was niet aanwezig in de rechtbank.