Vrijwilligers bakken 3.300 wafels voor Make-A-Wish 29 mei 2018

Vrijwilligers hebben in het lokaal dienstencentrum De Spie in Geluwe maar liefst 3.300 boterwafels gebakken ten voordele van Make-A-Wish, een organisatie die de hartenwens vervult van kinderen die vechten tegen een levensbedreigende ziekte. Het was een initiatief van Ann Verheye van de strijkdienst van het OCMW. In juni vorig jaar organiseerde ze al een wafelbak ten voordele van het Kinderkankerfonds. "Behalve collega's en vrijwilligers kwamen ook vrienden en politici enkele uren helpen. Er waren heel wat helpende handen nodig." Dat het een hele karwei was, blijkt uit de lijst met ingrediënten: 480 eieren, 33 kilo bloem, 17 kilo boerenboter, 10 stukken Solo-boter, 32 kilo suiker, 1 kilo bakpoeder en 2 kilo vanillesuiker.





(DBEW)