Vrijdagmarkt verhuist 15 maart 2018

De komende twee weekends vindt op de Steenakker de lentekermis plaats.





Sommige foorkramers komen van de Kattenfoor in Ieper en vertrekken dan van de tabaksstad naar de Paasfoor in Kortrijk. Omdat de Steenakker bezet is, verhuist de wekelijkse vrijdagmarkt deze en volgende week naar de Emiel Gellyncklaan. (DBEW)