Vrijdagmarkt krijgt een grote zomereik 02 februari 2018

02u51 0

Tijdens de wekelijkse marktdag vandaag is iedereen van 11 tot 13 uur welkom op de vernieuwde Vrijdagmarkt om te genieten van gratis glühwein, koffie of chocomelk. De Leiewerken in Wervik op Vlaamse oever zijn volledig afgerond en daarop wordt dus vandaag geklonken.





Het einde van de toch wel spectaculaire Leiewerken is vandaag het planten van een grote zomereik. Tevens vindt de onthulling van het straatnaambord 'Vrijdagmarkt' plaats. (DBEW)