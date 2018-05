Vrijdagavond fuif Sparta Kruiseke 23 mei 2018

Vierdeprovincialer Sparta Kruiseke organiseert vrijdag vanaf 19.30 uur op de terreinen in de Tabakstraat de derde editie van de fuif Popular Investigate. Het begint met dj Talent. Nadien volgt vanaf 21 uur covergroep Cargo. Na dat optreden draaien dj Kuys (23 uur) en dj Snes (0.30 uur) die de afgelopen twee jaar samen met Dylan Hoornaert voor de afsluiter van Rock op het Plein zorgde. Tickets kosten in voorverkoop 5 euro en aan de ingang 7 euro. Kaarten zijn vooraf te koop in café Het Visputje. (DBEW)