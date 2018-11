Vrijdagavond filmvoorstelling 15 november 2018

In het GC Forum is er vrijdagavond om 20 uur de filmvoorstelling van Phantom Thread.





Het verhaal neemt de kijker mee naar het naoorlogse Londen en gaat over een kleermaker en zijn zus in het centrum van de Britse mode-industrie. Ze werken voor de koninklijke families en edellieden. Vrouwen betreden het leven van de alleenstaande kleermaker, bieden hem inspiratie en gezelschap, maar vertrekken vervolgens weer. Tot hij op een dag Alma ontmoet, een jonge, wilskrachtige vrouw die al snel het middelpunt van zijn leven wordt en zijn strak geregisseerde en geplande leven op zijn kop zet. De filmregie werd verzorgd door Paul Thomas Anderson. De hoofdrollen worden gespeeld door Daniel Day-Lewis, Lesley Manville en Vicky Krieps. Ciné Forum is een samenwerking met de Gezinsbond en de bibliotheek. Tickets kosten 5 euro, leden van de Gezinsbond betalen 3 euro. (DBEW)